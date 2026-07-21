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09:16, 21 июля 2026Ценности

Секс-символ зимнего спорта раскрыла секрет идеальной фигуры

Конькобежка Лердам рассказала, что уделяет много времени силовым тренировкам ради фигуры
Мария Винар

Кадр: @bodybymark

Нидерландская конькобежка, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, Ютта Лердам раскрыла секрет идеальной фигуры. Деталями на данную тему она поделилась в интервью фитнес-тренеру Марку Ланговски в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя конькобежка, которую пользователи сети нарекли секс-символом зимнего спорта, рассказала, что уделяет много времени силовым тренировкам и упражнениям с резинками. Кроме того, она часто качает пресс, катается на велосипеде и бегает.

Также спортсменка отметила, что в ее рационе преобладает здоровая пища. При этом она уточнила, что не злоупотребляет алкоголем и спортивными добавками.

В мае Ютта Лердам опубликовала снимки в откровенном виде и взорвала соцсети. Тогда конькобежка показала фанатам образ для похода на боксерский поединок, который транслировался на стриминговой платформе Netflix.

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