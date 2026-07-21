Секс-символ зимнего спорта раскрыла секрет идеальной фигуры

Конькобежка Лердам рассказала, что уделяет много времени силовым тренировкам ради фигуры

Нидерландская конькобежка, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, Ютта Лердам раскрыла секрет идеальной фигуры. Деталями на данную тему она поделилась в интервью фитнес-тренеру Марку Ланговски в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя конькобежка, которую пользователи сети нарекли секс-символом зимнего спорта, рассказала, что уделяет много времени силовым тренировкам и упражнениям с резинками. Кроме того, она часто качает пресс, катается на велосипеде и бегает.

Также спортсменка отметила, что в ее рационе преобладает здоровая пища. При этом она уточнила, что не злоупотребляет алкоголем и спортивными добавками.

В мае Ютта Лердам опубликовала снимки в откровенном виде и взорвала соцсети. Тогда конькобежка показала фанатам образ для похода на боксерский поединок, который транслировался на стриминговой платформе Netflix.