У победившей рак ведущей нашли неизлечимое заболевание

У победившей рак британской ведущей Лорен Лаверн нашли тлеющую миелому

У известной британской теле- и радиоведущей Лорен Лаверн, победившей рак, нашли тлеющую миелому. Об этом пишет Guardian.

«У меня нашли тлеющую миелому (да, это странное название, и я тоже о нем не слышала раньше). Это бессимптомное заболевание крови и костного мозга, которое у некоторых людей может перерасти в рак крови», — написала Лаверн в соцсетях.

Ведущая заверила, что в ее случае риск развития рака крови низкий. В то же время она добавила, что тлеющая миелома является хроническим и неизлечимым заболеванием. «Мне нужно будет хорошо позаботиться о себе, и мое состояние будет тщательно отслеживаться с помощью анализов крови, МРТ и биопсий костного мозга», — отметила Лаверн.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Сара Гор, взявшая перерыв в работе из-за рака груди, объявила о победе над болезнью. Она добавила, что ей предстоит долгое восстановление.