Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время

Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» и стать сильнее. Об этом в среду, 7 декабря, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit.

«Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов — это не современная Украина», — отметила политик.

По словам Меркель, всем участникам Минских соглашений было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был не решен, а лишь заморожен, однако это дало Киеву «драгоценное время». Также она обратила внимание, что в 2015 году уровень обороноспособности Украины был другим, и усомнилась, что страны НАТО могли в то время предоставить Киеву военную помощь в том объеме, в котором они оказывают теперь.

В том же материале Ангела Меркель, занимавшая должность канцлера ФРГ с ноября 2005 по декабрь 2021 года, выразила мнение, что конфликт на Украине в любом случае закончится мирным урегулированием. Однако она не смогла уточнить, когда это произойдет. «Войны заканчиваются за столом переговоров», — подчеркнула Меркель.

Ранее Меркель признала, что уже в 2021 году не видела возможности объединить страны Европейского союза и повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы предотвратить начало боевых действий на Украине.