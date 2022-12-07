Меркель прокомментировала возможность мирного урегулирования на Украине

Экс-канцлер Германии Меркель заявила, что конфликт на Украине завершится переговорами

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине в любом случае закончится мирным урегулированием, однако она не может уточнить, когда это произойдет. Об этом политик заявила в интервью газете Zeit.

«Войны заканчиваются за столом переговоров», — подчеркнула Меркель.

Комментируя возможность сделать так, чтобы Украина самостоятельно решала, когда заключать мир, экс-канцлер подчеркнула: «Есть разница между продиктованным миром и дружескими открытыми дискуссиями друг с другом». По словам политика, она в любом случае не будет принимать в них участия.

6 октября на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, Меркель подчеркивала: прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.