Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 7 декабря 2022Мир

Меркель прокомментировала возможность мирного урегулирования на Украине

Экс-канцлер Германии Меркель заявила, что конфликт на Украине завершится переговорами
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что конфликт на Украине в любом случае закончится мирным урегулированием, однако она не может уточнить, когда это произойдет. Об этом политик заявила в интервью газете Zeit.

«Войны заканчиваются за столом переговоров», — подчеркнула Меркель.

Комментируя возможность сделать так, чтобы Украина самостоятельно решала, когда заключать мир, экс-канцлер подчеркнула: «Есть разница между продиктованным миром и дружескими открытыми дискуссиями друг с другом». По словам политика, она в любом случае не будет принимать в них участия.

6 октября на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, Меркель подчеркивала: прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Киеве пригрозили атаковать российские объекты в Сибири
В Белоруссии назвали углубление интеграции с Россией ответом на давление Запада
Известная актриса пожаловалась на отсутствие «обычной» гречки в центре Москвы
В российском торговом центре произошел взрыв
Россияне сняли с карт рекордный объем налички
НАТО направит Украине более трех миллиардов долларов из фонда альянса
Мужчина изменил девушке с проституткой на отдыхе и пошел под суд
Хуснуллин сообщил о начале ремонта на левой части Крымского моста
Власти Молдавии пригласили Эрдогана в страну
Защита братьев Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.