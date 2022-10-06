Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Фото: Bernd von Jutrczenka / Pool / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России. Такое заявление она сделала на церемонии, посвященной 77-летию газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене, сообщает ТАСС.

«Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась», — сказала экс-глава правительства ФРГ.
По ее мнению, события на Украине стали «глубоким поворотным моментом». Меркель также призвала очень серьезно относиться к словам президента России Владимира Путина, а «не классифицировать их как блеф».

Ранее Меркель заявила, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности. По ее словам, Россия также должна быть привлечена к ее созданию, даже если странам европейского сообщества «для этого потребуется много выдержки».

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, после чего обвинил Запад в «ядерном шантаже» и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России
Популярный шеф-повар Ивлев нашел путь к сердцу женщин
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
Лукашенко потребовал разобраться со спекуляцией в Белоруссии
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России
Российский генерал обвинил Минобороны в отсутствии реакции на критику
В ООН отреагировали на слова Зеленского о превентивном ударе по России
Пресс-секретарь Зеленского пояснил его слова о превентивных ударах по России
Месси сделал заявление о последнем для себя чемпионате мира
Названы районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды «однушек»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.