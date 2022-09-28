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Польша предупредила Россию о рисках применения ядерного оружия

Глава МИД Польши пригрозил разрушительным ответом России при применении ядерного оружия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: M. Popow / IMAGO / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау предупредил, что в случае применения Россией ядерного оружия последует ответ со стороны НАТО. Об этом он заявил в эфире NBC News.

По его словам, Западу «известно», будто президент России Владимир Путин угрожал применить тактическое ядерное оружие на территории Украины. Поскольку угроза не касается альянса, НАТО должна ответить обычным способом, указал он, уточнив, что «ответ должен быть опустошительным».

27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. «Россия должна знать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана», — сказал он.

Ранее Путин во время телеобращения предостерег шантажирующих Россию применением ядерного оружия страны. Говоря об упомянутых государствах, Путин отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Марина Совина
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