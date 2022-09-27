НАТО предупредило о последствиях для России в случае применения ядерного оружия

Столтенберг заявил о серьезных последствиях для России в случае применения ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Его слова приводит Reuters.

«Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это полностью изменит характер конфликта, и Россия должна знать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана», — сказал Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: «Да, есть».

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».