США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия

Советник президента США Салливан пригрозил РФ ответом в случае применения ядерного оружия

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия.

По его словам, в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия.

Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой Джейк Салливан Помощник президента США по национальной безопасности

Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Позиция России

В ответ на слова Салливана депутат от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Соединенным Штатам важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские, хотя такой необходимости нет. Он отметил, что американская сторона понимает «градус пропагандистской войны».

По словам политика, вторая задача американской стороны заключается в том, чтобы приучить мир к мысли, что США имеют право на «решительный ответ».

Есть и третья [задача]: чтобы русские были сговорчивее, надо накачивать Украину оружием, прикрываясь необходимостью отвечать на нашу «ядерную риторику». И наконец: это элемент американской военной бравады, призванной продемонстрировать некую решимость идти до конца Олег Морозов Депутат от «Единой России»

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очерердь, отметил, что американским специалистам стоит лучше изучить ядерную доктрину России, прежде чем делать в СМИ предупреждения об ответе на возможный удар.

Слуцкий также заявил, что именно Соединенные Штаты являются первопричиной сегодняшнего конфликта.

Чем быстрее они прекратят накачивать оружием киевский режим, тем быстрее сможет закончиться противостояние Леонид Слуцкий Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией в рамках выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Глава ведомства также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Я не могу комментировать то, что было сказано не совсем адекватным человеком, всерьез обсуждать заявления Зеленского нельзя, так как он постоянно меняет свою точку зрения Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Возможность применения ядерного оружия на Украине ранее оценил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, подобные заявления не имеют ни малейшей рациональной основы. Критерии использования таких вооружений никак не касаются разворачивающегося на Украине сценария, сказал зампостпреда.

С сожалением констатируем, что из уст безответственных западных политиков и экспертов приходится слышать провокационные инсинуации о якобы возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия Дмитрий Полянский Первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Условие применения ядерного оружия

В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал условие применения страной ядерного оружия.

По словам дипломата, ядерное оружие может быть применено «исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу». Он подчеркнул, что такое пояснение имеется в военной доктрине страны.

Также Нечаев обвинил Соединенные Штаты и страны НАТО в нагнетании «агрессивной антироссийской риторики с акцентом на возможность применения ядерного оружия», но выразил надежду, что они «отдают себе отчет», чем это может обернуться.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, в свою очередь заявил, что Россия может использовать ядерное оружие при наличии угрозы существованию страны. Он отметил, что соответствующие сценарии прописаны в военной доктрине РФ.

Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства Сергей Рябков Замглавы МИД России

Рябков добавил, что Соединенные Штаты в попытке размыть баланс ответственности за использование ядерных вооружений. «Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс отвественности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», — сказал он.

По его словам, Россия призывает США и страны Североатлантического альянса проявлять ответственность в этом вопросе, как это делает Москва.