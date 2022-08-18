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МИД назвал условие применения Россией ядерного оружия

МИД РФ: ядерное оружие может использоваться Россией исключительно в ответ на агрессию

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал условие применения страной ядерного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что ядерное оружие может быть применено «исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу». Он указал, что такое пояснение имеется в военной доктрине страны.

Также Нечаев обвинил США и страны НАТО в нагнетании «агрессивной антироссийской риторики с акцентом на возможность применения ядерного оружия», но выразил надежду, что они «отдают себе отчет», чем это может обернуться.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все слова о планах Москвы применить ядерное и химическое оружие на Украине являются ложью. Он подчеркнул, что у России нет необходимости применения этих мер.

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Антон Похиляк
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