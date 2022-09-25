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В России ответили на заявления США о последствиях применения ядерного оружия

Депутат Морозов: США важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают русские
Олег Морозов

Олег Морозов . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат от «Единой России» Олег Морозов ответил на заявления США о последствиях применения ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, что Соединенным Штатам важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские, хотя такой необходимости нет. Он заявил, что американская сторона понимает «градус пропагандистской войны».

Вопрос вовсе не в том , что мы применим ядерное оружие. Они понимают, что такой необходимости «просто нет. Но им важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские», — сказал он.

Морозов добавил, что вторая задача Вашингтона заключается в том, чтобы приучить мир к мысли, что США имеют право на «решительный ответ».

«Есть и третья [задача]: чтобы русские были сговорчивее, надо накачивать Украину оружием, прикрываясь необходимостью отвечать на нашу "ядерную риторику". И наконец: это элемент американской военной бравады, призванной продемонстрировать некую решимость идти до конца», — отметил он. Депутат считает, что это связано с неуверенностью американской стороны в успехе. Он заявил, что «американская маленькая "ядерная война" за Украину — это точно блеф». По его мнению, объектом такой войны сразу станут Соединенные Штаты.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Россию о последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно», — рассказал Салливан.

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Марина Совина
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