США пообещали ответить России на возможное применение ядерного оружия
США пообещали ответить России на возможное применение ядерного оружия. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.
Политик отметил, что в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — рассказал Салливан.
Кроме того, государственный деятель пояснил, что США будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».
Ранее в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией в рамках выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».
Лавров также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.
Кроме того, данную возможность исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.