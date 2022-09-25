Салливан заявил, что США пригрозили России последствиями при применении ядерного оружия

США пообещали ответить России на возможное применение ядерного оружия. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

Политик отметил, что в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — рассказал Салливан.

Кроме того, государственный деятель пояснил, что США будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Ранее в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией в рамках выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Лавров также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Кроме того, данную возможность исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.