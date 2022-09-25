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США пообещали ответить России на возможное применение ядерного оружия

Салливан заявил, что США пригрозили России последствиями при применении ядерного оружия

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

США пообещали ответить России на возможное применение ядерного оружия. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телекомпании CBS.

Политик отметил, что в Белом доме предупредили Россию о катастрофических последствиях использования указанного вида оружия. «Мы напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты (...) и наши союзники ответят решительно. Мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой», — рассказал Салливан.

Кроме того, государственный деятель пояснил, что США будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Ранее в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность применение ядерного оружия Россией в рамках выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что существует доктрина ядерной безопасности, в которой «абсолютно четко обозначен случай применения».

Лавров также опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности России применить во время спецоперации ядерное оружие массового поражения. Министр уточнил, что на данном этапе Москва рассматривает возможность использования только обычных вооружений.

Кроме того, данную возможность исключал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Карина Черных
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