В США заявили о плане на случай применения Россией ядерного оружия на Украине

Энтони Блинкен: у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия на Украине

США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у американских властей план на такой случай, Блинкен сказал: «Да, есть».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».

Блинкен, в свою очередь, сообщил, что США вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия. «Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — подчеркнул он.

