Блинкен рассказал о прямом контакте с Россией по вопросу ядерных угроз

Блинкен: США вступили в прямой контакт с Россией по поводу ядерных угроз

Соединенные Штаты вступили в прямой контакт с Россией по поводу звучащих угроз о применении ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Да, очень важно, чтобы Москва напрямую услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими», — подчеркнул Блинкен.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон ответит Москве на возможное применение ядерного оружия. Салливан также добавил, что Соединенные Штаты будут «поддерживать украинцев в их усилиях по защите своей страны и ее демократии».