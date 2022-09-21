Путин предостерег шантажирующих Россию применением ядерного оружия

Путин предупредил шантажирующих РФ ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться»

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября, предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

Ранее Путин объявил о проведении частичной мобилизации. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, всего в российскую армию в ходе частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.