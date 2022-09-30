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Меркель рассказала о роли России в будущем безопасности Европы

Экс-канцлер ФРГ Меркель считает, что Россия должна быть частью безопасности Европы

Фото: Ulrich Stamm / Globallookpress.com

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, при этом Россия будет также привлечена к ее созданию. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Бывшая глава ФРГ в очередной раз подвергла жесткой критике военную операцию на Украине, назвав это нарушением международного права. Однако, по ее мнению, важно продолжать работать «над общеевропейской архитектурой безопасности при участии России», даже если «для этого потребуется много выдержки».

Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии.

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Татьяна Антоненко
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