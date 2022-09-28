Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о ядерном оружии

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что следует всерьез отнестись к словам российского президента Владимира Путина о том, что «роза ветров» может развернуться в сторону тех, кто применяет против России «ядерный шантаж». Цитату приводит РБК.

«Воспринимать слова [Путина о ядерном оружии] серьезно, не игнорировать их, думая, что это блеф, но рассматривать их всерьез — это ни в коем случае не признак слабости или соглашательства, это признак политической мудрости», — считает Меркель.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, после чего обвинил Запад в «ядерном шантаже» и добавил, что «роза ветров может развернуться и в их сторону». Ряд европейских стран восприняли эти слова как прямую угрозу, а разведка США стала уделять особое внимание наблюдению за ядерным арсеналом РФ.