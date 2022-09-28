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В США сообщили об усилении слежки за ядерным арсеналом России

Politico: разведка США и их союзников усиливает наблюдение за ядерным арсеналом России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Разведслужбы Соединенных Штатов и их союзников усилила наблюдение за ядерным арсеналов России. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на пятерых действующих и отставных должностных лиц США.

«Мы следим за этим более пристально», — рассказал источник, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы. Он добавил, что Вашингтон и его союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

Кроме того, как стало известно изданию, особое внимание уделяется наблюдению за Калининградской областью. При этом один из собеседников газеты заявил, что американская разведка уверена в отсутствии у России планов масштабного применения ядерного оружия против Украины или стран-членов НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Марина Совина
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