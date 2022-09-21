В НАТО рассказали о готовности ядерных сил России

Генсек НАТО Столтенберг заявил об отсутствии изменений в готовности ядерных сил России

Североатлантический альянс не видит изменений в готовности стратегических ядерных сил России, но продолжает следить за развитием ситуации. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентство Reuters.

«До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил [России], но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность», — рассказал генсек. По его мнению, сообщения о частичной мобилизации в России благоприятно влияют на готовность продолжения помощи Украине со стороны западных стран.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО должны объединить международное сообщество и ООН и усилить санкционное давление на Россию, продолжая оказывать помощь украинской стороне.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.