Столтенберг призвал страны НАТО усилить санкции против России из-за мобилизации

Столтенберг призвал усилить санкционное давление на Россию после решения о мобилизации

Страны-члены НАТО должны объединить международное сообщество и ООН и усилить санкционное давление на Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит Reuters.

Генсек призвал сохранять спокойствие и продолжать оказывать помощь украинской стороне. «Послание от НАТО — мы должны продолжать поддерживать Украину и должны ввести санкции против России, и должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением [действий Москвы]», — сказал он после решения президента России Владимира Путина провести частичную мобилизацию.

Ранее Столтенберг предрек усиление эскалации на Украине из-за увеличения числа войск. При этом он отметил, что мобилизация не стала для альянса неожиданностью. Генсек также подчеркнул, что задача блока — обеспечить Киеву хорошие переговорные позиции.