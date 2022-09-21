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Столтенберг призвал страны НАТО усилить санкции против России из-за мобилизации

Столтенберг призвал усилить санкционное давление на Россию после решения о мобилизации
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst /Pool / Reuters

Страны-члены НАТО должны объединить международное сообщество и ООН и усилить санкционное давление на Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит Reuters.

Генсек призвал сохранять спокойствие и продолжать оказывать помощь украинской стороне. «Послание от НАТО — мы должны продолжать поддерживать Украину и должны ввести санкции против России, и должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением [действий Москвы]», — сказал он после решения президента России Владимира Путина провести частичную мобилизацию.

Ранее Столтенберг предрек усиление эскалации на Украине из-за увеличения числа войск. При этом он отметил, что мобилизация не стала для альянса неожиданностью. Генсек также подчеркнул, что задача блока — обеспечить Киеву хорошие переговорные позиции.

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Анжелика Бережная
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