Столтенберг предрек усиление эскалации на Украине из-за увеличения числа войск

Столтенберг заявил, что увеличение числа войск на Украине приведет к эскалации конфликта

Увеличение числа войск на Украине приведет к эскалации конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит Reuters.

По словам генсека, решение президента России Владимира Путина провести частичную мобилизацию не стала неожиданностью для альянса. Он также подчеркнул, что задача блока обеспечить Киеву хорошие переговорные позиции.

Ранее Столтенберг высказался о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией. По его словам, в случае эскалации ситуации и ядерного конфликта со странами Запада, Москва не сможет одержать победу.

20 сентября председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны Евросоюза и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.