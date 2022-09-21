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В НАТО высказались о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте

Фото: Dyd Fotografos / Globallookpress.com

В случае эскалации ситуации и ядерного конфликта со странами Запада, Россия не сможет одержать победу. О вероятных итогах ядерного противостояния высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентство Reuters.

Также Столтенберг заверил, что НАТО внимательно следит за действиями России и сохраняет бдительность касательно изменений в российской ядерной стратегии.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.

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Виктория Кондратьева
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