В НАТО высказались о вероятных итогах ядерного противостояния с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте

В случае эскалации ситуации и ядерного конфликта со странами Запада, Россия не сможет одержать победу. О вероятных итогах ядерного противостояния высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает агентство Reuters.

Также Столтенберг заверил, что НАТО внимательно следит за действиями России и сохраняет бдительность касательно изменений в российской ядерной стратегии.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока.