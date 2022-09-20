В НАТО высказались о вероятности войны с Россией

Председатель военного комитета НАТО адмирал Бауэр: альянс не воюет с Россией на Украине

Североатлантический альянс не воюет с Россией на территории Украины, поставки западных вооружений и финансовая помощь со стороны ЕС и США не являются признаком такого статуса, но это может измениться в случае нападения на члена оборонного блока. О вероятности прямого противостояния заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью ERR.

«НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко», — высказался Бауэр. Он отметил, что альянс вступит в войну лишь в том случае, если Москва решится напасть на одно из государств-членов блока. Адмирал подчеркнул, что в таком случае альянс намерен «защищать каждую пядь территории» своего союзника.

Бауэр также добавил, что исход конфликта с Россией зависит лишь от самой Украины, и первостепенной задачей подобной поддержки является лишь сохранение украинского суверенитета.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Пентагон рассматривает возможность поставить Украине современные танки. При этом ранее американские власти заявили о поставках Киеву советских танков. «Броня — это действительно важный аспект для украинцев. Мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят перейти — и, возможно, им придется перейти — на модели [танков], которые используют в НАТО», — рассказал собеседник газеты.