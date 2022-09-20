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Пентагон задумался о поставках современных танков на Украину

NY Times: Пентагон готов передать Украине современные танки

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пентагон рассматривает возможность поставить Украине современные танки. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

При этом ранее американские власти заявили о поставках Киеву советских танков. «Броня — это действительно важный аспект для украинцев. Мы понимаем, что придет день, когда они, возможно, захотят перейти — и, возможно, им придется перейти — на модели [танков], которые используют в НАТО», — рассказал собеседник газеты. По его словам, Пентагон готов обеспечить поставки современного вооружения, но пока конкретные сроки и другие детали не оговариваются.

При этом ранее сообщалось, что США могли бы поставить Украине и старые модификации танков M1 Abrams, однако их обслуживание может вызвать проблемы из-за их ресурсоемких и сложных силовых установок с газотурбинными двигателями.

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Виктория Кондратьева
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