Меркель призналась в невозможности повлиять на Путина

Экс-канцлер Германии Меркель признала, что не смогла наладить контакт с Москвой в 2021-м

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не видела возможности объединить страны Европейского союза и повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы предотвратить начало боевых действий на Украине. В этом она призналась в интервью газете Spiegel.

Она поделилась, что пыталась наладить контакты с Путиным после его встречи с президентом США Джо Байденом летом 2021 года. Кроме того, Меркель хотела начать «независимый европейский формат дискуссии с Путиным и [президентом Франции] Эммануэлем Макроном» в Совете ЕС.

«Кое-кто возражал, и у меня уже не было сил самоутверждаться... Я спрашивала других членов совета: "Почему бы вам не выйти вперед?" Один сказал: "Это слишком для меня". Другой только пожал плечами... То же самое было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было очень ясным: "Что касается силовой политики, все кончено". Для Путина важна только власть», — поделилась экс-канцлер ФРГ.

При этом она не жалеет, что предпочла уйти с должности: Меркель полагает, что заняться решением проблем должен был кто-то новый. Она подчеркнула, что речь не только об Украине, но также о Приднестровье и Молдавии, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. «Пришло время для нового подхода», — подчеркнула она.