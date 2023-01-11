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20:13, 11 января 2023Бывший СССР

Зеленский призвал к готовности войска на границе с Белоруссией

Президент Украины Зеленский призвал к готовности войска на границе с Белоруссией

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к готовности войска на границе с Белоруссией. Об этом он заявил во время совещания во Львове, посвященного обстановке в северо-западных областях страны, пишет РБК.

По словам украинского лидера, хотя Киев не наблюдает непосредственной угрозы со стороны Минска, украинские войска должны быть готовы к различным сценариям. «Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, но должны быть готовы как на границе, так и в областях», — отметил Зеленский.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона, оценивая готовность Белоруссии вступить в конфликт на Украине на фоне предстоящих совместных летно-тактических учений с Россией, рассказал, что в США в настоящее время не видят подобных намерений у Минска. «Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения», — заявил представитель американского оборонного ведомства, отметив, что Пентагон не наблюдает признаков наличия у Белоруссии намерений стать одной из сторон конфликта на Украине.

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Виктория Кондратьева
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