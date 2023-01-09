Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 9 января 2023Мир

Пентагон оценил намерения Белоруссии вступить в конфликт на Украине

Пентагон сообщил, что не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине

Фото: Reuters

Высокопоставленный представитель Пентагона, оценивая готовность Белоруссии вступить в конфликт на Украине на фоне предстоящих совместных летно-тактических учений с Россией, рассказал, что в США в настоящее время не видят подобных намерений у Минска, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения», — заявил представитель американского оборонного ведомства, отметив, что Пентагон не наблюдает признаков наличия у Белоруссии намерений стать одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). По ее словам, противник произвел перегруппировку, перебросил дополнительные отряды и сменил тактику.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины заявило о мощном штурме Соледара российскими войсками
Посол России обвинил Запад в бесчеловечности и потворстве обострению конфликтов
Стало известно об оплате РФС взноса за членство в УЕФА
Российские военные завладели польским беспилотником
Пентагон признал сложности с поставкой систем Vampire Украине
Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против России
Москва установила рекорд по строительству жилья
Пентагон анонсировал расширенное обучение украинских военных в Европе
Слуцкий высказался о попытках Запада открыть против России «второй фронт»
В ДНР обвинили Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.