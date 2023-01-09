Пентагон оценил намерения Белоруссии вступить в конфликт на Украине

Пентагон сообщил, что не видит у Белоруссии намерений вступить в конфликт на Украине

Высокопоставленный представитель Пентагона, оценивая готовность Белоруссии вступить в конфликт на Украине на фоне предстоящих совместных летно-тактических учений с Россией, рассказал, что в США в настоящее время не видят подобных намерений у Минска, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что Россия и Белоруссия собираются провести совместные учения», — заявил представитель американского оборонного ведомства, отметив, что Пентагон не наблюдает признаков наличия у Белоруссии намерений стать одной из сторон конфликта на Украине.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали мощный штурм Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). По ее словам, противник произвел перегруппировку, перебросил дополнительные отряды и сменил тактику.