Украина отвела часть войск к белорусской границе

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев отвел часть войск к границе Белоруссии

Вооружены силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск к белорусской границе, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Его слова передает РИА Новости.

«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Киеве ситуацией на белорусской границе.

Ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления.