Украина отвела часть войск к белорусской границе
Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил, что Киев отвел часть войск к границе Белоруссии
Вооружены силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск к белорусской границе, заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко. Его слова передает РИА Новости.
«Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Киеве ситуацией на белорусской границе.
Ранее глава граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины Виталий Коваль заявил, что в регионе начали возводить оборонительные укрепления.
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