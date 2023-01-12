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16:56, 12 января 2023Бывший СССР

Украина начала возводить фортификации у границы с Белоруссией

Глава Ровенской области Коваль сообщил о строительстве укреплений у границы с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В граничащей с Белоруссией Ровенской области Украины начали возводить оборонительные укрепления, заявил глава региона Виталий Коваль в Telegram.

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», — написал чиновник.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко потребовал от Запада тысячи танков. По его словам, у Украины много своих танков, однако Вооруженным силам страны нужно больше поставок. Пристайко считает, у Европы «в избытке» такие танки, как Challenger, Abrams и Leopard.

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Василий Мека
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