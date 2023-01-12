Украина потребовала тысячи танков от Запада

Посол Украины в Лондоне Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков

У Украины много своих танков, однако Вооруженным силам страны нужно больше западных поставок. С таким требованием обратился к союзникам украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, у Европы в избытке такие танки, как Challenger, Abrams и Leopard. «Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас», — заявил Пристайко.

11 января власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем [предоставления] военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну», — заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака. Также передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда.

Бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат посоветовал отправить Украине 50 танков Challenger. Для перелома ситуации Украине понадобится больше танков, чем то количество, которое Киеву хочет передать Великобритания, считает генерал.

