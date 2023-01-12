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14:15, 12 января 2023Мир

Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине

Британский генерал Даннат посоветовал отправить Украине 50 танков Challenger

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Для перелома ситуации Украине понадобится больше танков, чем то количество, которое Киеву хочет передать Великобритания. Так объемы поставок западного вооружения оценил бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат, его цитирует РИА Новости.

По словам генерала, Лондону нет смысла передавать украинской стороне менее 50 танков Challenger. Он назвал отправку 12 танков Киеву символической. «Я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу», — посоветовал генерал.

11 января власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. По словам представителя канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака, поставки военной техники позволят Киеву изменить ход событий в зоне боевых действий. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем [предоставления] военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну», — заявил он.

О том, что Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину партии Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны — стало известно 9 января. Как сообщали источники, Лондон может поставить Киеву около десяти танков.

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Варвара Кошечкина
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