Польша передаст Украине роту танков Leopard

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard

Варшава передаст Киеву новые танки, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте TVP.

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», — сказал он.

Ранее польские и французские власти решили оказать давление на Германию, чтобы передать Киеву танки Leopard. Своим примером Париж и Варшава захотели показать Берлину, что можно нарушить табу на отправку таких танков.

До этого в Германии отказались выделить танки Leopard украинской стороне. По мнению немецкой стороны, необходимо избегать сценария, при котором НАТО можно считать участником военного конфликта.