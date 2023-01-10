Франция и Польша усилили давление на Германию для передачи Киеву танков Leopard

Politico: Франция и Польша склоняют Германию к передаче Украине танков Leopard

Франция и Польша усилили давление на Германию для передаче Киеву немецких танков Leopard. Об этом сообщает Politico.

Так, по словам французского чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон намеренно объявил об отправке Киеву французских бронированных боевых машин, чтобы «нарушить табу» передачи украинской стороне западных танков. Киевское правительство также попросила Париж предоставить уже снятые с производства танки Leclerc. Один из собеседников газеты отметил, что Франция готова передать свои танки Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько танков Leopard.

В свою очередь Польша стремится сформировать широкую коалицию для передачи Украине немецкой техники и тем самым склонить на свою сторону ФРГ.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сейчас Берлин не намерен передавать Украине немецкие танки Leopard. Подобные планы опроверг и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что не пойдет на такой шаг самостоятельно, без участия широкой коалиции. По его словам, в настоящее время Варшава обсуждает с властями других стран возможность создания альянса, члены которого будут поставлять Киеву тяжелое вооружение.

