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21:03, 8 января 2023Мир

В Германии допустили поставку Украине танков Leopard

Министр экономики ФРГ Хабек допустил в будущем поставку Украине боевых танков Leopard

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Германия в будущем может поставить Украине боевые танки Leopard. С таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в эфире телеканала ARD. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такую возможность нельзя исключать. Хабек пообещал, что германское правительство будет внимательно следить за обсуждениями этого вопроса, которые сейчас ведутся в стране, и согласует свои действия с партнерами.

Хабек уточнил, что позиция Германии по вопросу поставок оружия Киеву будет изменяться в зависимости от развития хода боевых действий на Украине.

В начале января ряд стран объявили о поставках Украине наступательной бронетехники: США отправят боевые машины пехоты (БМП) Bradley модификации M2A2, Германия — БМП Marder, Франция — бронеавтомобили AMX-10RC. Прежде страны Запада не передавали Киеву собственную наступательную бронетехнику, ограничиваясь помощью в снабжении танками и бронемашинами советской разработки со всего мира, а также бронетранспортерами, артиллерийскими установками и комплексами противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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