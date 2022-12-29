Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 29 декабря 2022Бывший СССР

На территории Белоруссии упала украинская ракета

На территорию Белоруссии с Украины упала ракета С-300, об инциденте доложили Лукашенко
СюжетМинобороны:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На территории Белоруссии упала украинская ракета. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Белоруссии утверждают, что ракета была выпущена украинским комплексом ПВО С-300.

Инцидент произошел в промежуток с 10 до 11 утра. Силовики рассматривают две версии произошедшего, по одной из них залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

15 ноября появилась информация о падении на территории Польши ракет. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
На территории Белоруссии упала украинская ракета
Фронтмен Modest Mouse рассказал о лечении барабанщика группы от рака
Госдума обсудит новое повышение МРОТ в январе
Бывший футболист сборной России оценил потребность клубов РПЛ в легионерах
Прорубающие дорогу в снегу российские рабочие попали на видео
МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об опасности
МИД России возмутился действиями Норвегии на Шпицбергене
Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом
Российским мусульманам разрешили торговать акциями
Правительству Сунака пригрозили «наказанием» в связи с забастовками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.