На территорию Белоруссии с Украины упала ракета С-300, об инциденте доложили Лукашенко

На территории Белоруссии упала украинская ракета. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Белоруссии утверждают, что ракета была выпущена украинским комплексом ПВО С-300.

Инцидент произошел в промежуток с 10 до 11 утра. Силовики рассматривают две версии произошедшего, по одной из них залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко на месте происшествия работают следователи, специалисты МВД и министерства обороны. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

15 ноября появилась информация о падении на территории Польши ракет. В результате погибли два человека. Как рассказал президент страны Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев обвинил в атаке Москву. Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось.