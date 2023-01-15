В Белоруссии заявили о готовности к любым провокациям со стороны Украины

Замгоссекретаря СБ Белоруссии Муравейко: мы готовы к любым провокациям со стороны Украины

Белоруссия готова к любым провокационным действиям со стороны Украины, заявил в интервью телеканалу СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павел Муравейко.

«Мы сегодня готовы пресечь любую провокацию и любую террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила и которая может нанести какой-либо ущерб нашему государству, народу, нашим людям на местах», — сказал он.

Муравейко добавил, что Минск фиксирует «все действия, в том числе неадекватные», когда «непонятные формирования, созданные на территории Украины», ведут стрельбу в сторону белорусской границы.