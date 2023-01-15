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20:43, 15 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о попытках наладить диалог с Киевом

Замгоссекретаря СБ Белоруссии Муравейко заявил о попытках наладить диалог с Киевом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Белоруссия предпринимает попытки наладить диалог с Украиной по линии пограничных и оборонных ведомств, однако пока эти усилия никаких результатов не приносят, посетовал в интервью телеканалу СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности (СБ) республики Павел Муравейко.

Комментируя текущую ситуацию, собеседник телеканала указал, что Минск «ведет диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты». «Мы разговаривали по военной линии – тоже пока не дает каких-то результатов», — добавил он.

Ранее замгоссекретаря СБ Белоруссии заверил, что Минск готов к любым провокационным действиям со стороны Киева.

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Варвара Кошечкина
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