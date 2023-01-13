СБУ провела антидиверсионные учения у границы с Белоруссией

СБУ сообщила об антидиверсионных учениях в Ровенской области у границы с Белоруссией

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антидиверсионные учения в Ровенской области у границы с Белоруссией, сообщается в Telergam-канале ведомства. По сюжету диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались пройти через северную границу Украины, а сотрудники СБУ им противодействовали.

Одна из ДРГ, по сценарию, намеревалась прорваться в город, в то время как вторая захватила энергообъект критической инфраструктуры города. «Тактико-специальные мероприятия проводили в условиях максимально приближенных к реальным», — говорится в сообщении.

12 января глава Ровенской области Виталий Коваль заявил, что в граничащем с Белоруссией регионе начали возводить оборонительные укрепления. Вскоре стало известно, что Вооружены силы Украины (ВСУ) перебросили часть войск к белорусской границе.