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13:27, 15 января 2023Бывший СССР

В граничащей с Белоруссией области Украины заминировали весь периметр

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль сообщил о минировании границы с Белоруссией

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Ровненской области Украины, которая граничит с Белоруссией, заминировали весь периметр. Об этом заявил местный губернатор Виталий Коваль в Telegram-канале.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это сплошные леса и болота», — написал Коваль.

По его словам, на севере области для защиты также строятся инженерные и фортификационные сооружения — в этом участвуют местные жители.

12 января стало известно, что Украина начала возводить фортификации у границы с Белоруссией. Впоследствии Служба безопасности Украины провела антидиверсионные учения в Ровненской области у границы с Белоруссией. По сюжету диверсионно-разведывательные группы пытались пройти через северную границу Украины, а сотрудники СБУ им противодействовали.

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Анастасия Шейкина
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