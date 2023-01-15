В граничащей с Белоруссией области Украины заминировали весь периметр

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль сообщил о минировании границы с Белоруссией

В Ровненской области Украины, которая граничит с Белоруссией, заминировали весь периметр. Об этом заявил местный губернатор Виталий Коваль в Telegram-канале.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровненской области — это сплошные леса и болота», — написал Коваль.

По его словам, на севере области для защиты также строятся инженерные и фортификационные сооружения — в этом участвуют местные жители.

12 января стало известно, что Украина начала возводить фортификации у границы с Белоруссией. Впоследствии Служба безопасности Украины провела антидиверсионные учения в Ровненской области у границы с Белоруссией. По сюжету диверсионно-разведывательные группы пытались пройти через северную границу Украины, а сотрудники СБУ им противодействовали.