МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу после инцидента с ракетой

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины и выразили ему протест из-за инцидента с ракетой

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. Ему выразили решительный протест. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», — заявил Глаз.

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся.

Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета комплекса С-300 была сбита системой ПВО страны. Ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.