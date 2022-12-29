Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:16, 29 декабря 2022Бывший СССР

МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу после инцидента с ракетой

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины и выразили ему протест из-за инцидента с ракетой

Фото: Telegram-канал «Белорусский силовик»

В МИД Белоруссии вызвали посла Украины Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. Ему выразили решительный протест. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, пишет БЕЛТА.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов. Которые могут привести к катастрофическим последствиям для всех», — заявил Глаз.

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся.

Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета комплекса С-300 была сбита системой ПВО страны. Ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров анонсировал более жестокую операцию «Возмездие» на Украине
Российский боец отказался помогать сопернику Махачева в подготовке к поединку
Белоруссия уничтожила украинскую ракету после ее входа в воздушное пространство
Полиция Таиланда заплатит за видео с самыми смешными и страшными ДТП
Умер режиссер одного из самых жестоких фильмов ужасов в истории Руджеро Деодато
Путин назначил нового посла России в Ливии
Кадыров принял извинения Ватикана за слова о жестокости чеченцев
Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»
Любительницу фитнеса высмеяли в сети из-за внешнего вида во время тренировки
МИД Белоруссии выразил протест украинскому послу после инцидента с ракетой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.