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15:49, 29 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии назвали причину падения украинской ракеты

Минобороны Белоруссии: упавшая украинская ракета была сбита белорусской системой ПВО

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) страны. Причину падения снаряда называет пресс-служба ведомства в Telegram.

Там заявили, что ракета была сбита силами войск противовоздушной обороны около 10:00 (время совпадает с московским). Обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — добавило Минобороны, пообещав в скором времени сообщить подробные детали инцидента.

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Антон Похиляк
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