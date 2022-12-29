В Белоруссии назвали причину падения украинской ракеты

Минобороны Белоруссии: упавшая украинская ракета была сбита белорусской системой ПВО

Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО) страны. Причину падения снаряда называет пресс-служба ведомства в Telegram.

Там заявили, что ракета была сбита силами войск противовоздушной обороны около 10:00 (время совпадает с московским). Обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

«В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», — добавило Минобороны, пообещав в скором времени сообщить подробные детали инцидента.

