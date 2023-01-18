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14:52, 18 января 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали число пострадавших при крушении вертолета в Броварах

Офис Зеленского: при падении вертолета в Броварах пострадали 30 человек, 12 из них — дети

Фото: Nacho Doce / Reuters

Число пострадавших после падения вертолета в Броварах возросло до 30. Такую цифру назвали в пресс-службе офиса президента Украины.

Уточняется, что среди пострадавших есть 12 детей. Как заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, все 30 человек были госпитализированы.

О крушении вертолета рядом с детским садом в Броварах стало известно утром 18 января. На месте катастрофы начался пожар. В результате случившегося погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД республики Юрий Лубкович.

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Алевтина Запольская
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