В офисе Зеленского назвали число пострадавших при крушении вертолета в Броварах

Офис Зеленского: при падении вертолета в Броварах пострадали 30 человек, 12 из них — дети

Число пострадавших после падения вертолета в Броварах возросло до 30. Такую цифру назвали в пресс-службе офиса президента Украины.

Уточняется, что среди пострадавших есть 12 детей. Как заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, все 30 человек были госпитализированы.

О крушении вертолета рядом с детским садом в Броварах стало известно утром 18 января. На месте катастрофы начался пожар. В результате случившегося погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД республики Юрий Лубкович.