Колонна ВСУ до нападения на Белгородскую область попала на видео. Диверсанты вторглись на американской бронетехнике

RusVesna опубликовала видео колонны бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область

Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) до нападения на Белгородскую область попала на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На ролике видны стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры (БТР) MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Рядом с техникой стоят бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах. Поясняется, что съемка велась «неонацистской группировкой, находящейся в подчинении Главного управления разведки» (ГУР) Украины.

Также стало известно, что российские военные захватили у украинских диверсантов как минимум одну MRAP MaxxPro. Машина была обнаружена в поселке Глотово Грайвороновского района. По утверждению военкоров, диверсанты бросили БТР при отступлении.

США поставили Киеву условие для использования своей техники

MRAP MaxxPro с усиленной противоминной и противозасадной защитой были переданы Украине американской администрацией в рамках военной помощи в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что Вооруженным силам Украины, среди прочего, решили поставить 53 MRAP и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee)

22 мая официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти США очень четко донесли до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России. Одновременно с этим дипломат прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область, заявив, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции».

Практически одновременно с этим советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев якобы непричастен к вторжению диверсантов на территорию России. «Как вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские группы состоят из российских граждан», — сказал чиновник.

В ходе боев в Белгородской области были убиты десятки украинских диверсантов

Вечером 22 мая стало известно, что 39 участников украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были убиты в ходе боев в Грайворонском городском округе. Еще несколько бойцов были взяты в плен.

Также выяснилось, что одним из участников нападения на Белгородскую область стал Алексей Левкин, солист неонацистской блэк-метал-группы «Молот Гитлера». Он объявлен в розыск по линии МВД. В России Левкин был осужден за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ. Также его обвиняли в убийствах. Позднее он вступил в украинскую националистическую бригаду «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Еще один опознанный диверсант — Илья Богданов, узнал военный корреспондент Юрий Котенок. Богданова также подозревают в нападении на Брянскую область 2 марта.

О потерях с российской стороны не сообщалось, однако среди гражданского населения оказались раненые — восемь человек были госпитализированы. В момент написания материала Гладков сообщил, что в населенных пунктах, в которые вошли диверсанты, остаются двое раненых мирных жителей. По его словам, силовики пока не смогли до них добраться, и это является их первоочередной задачей.

Сейчас в регионе продолжается контртеррористическая операция. Проводится зачистка территории.