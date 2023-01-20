США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Также из техники Украина получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP, 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee), 12 спецмашин для перевозки боеприпасов, 6 командно-штабных автомобилей и 22 тягача для буксировки вооружений.

2,5 миллиарда долларов составила общая сумма пакета военной помощи США Украине

Кроме этого, Вооруженные силы Украины получат восемь систем ПВО Avenger; боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS; ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS; 95 тысяч и 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 и 155 миллиметров соответственно; 600 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов; почти 12 тысяч мин калибра 120 миллиметров; 2 тысячи противотанковых ракет, а также более трех миллионов патронов.

Танки в состав военной помощи не вошли

Несмотря на настойчивые призывы Киева, Вашингтон решил не включать основные боевые танки Армии США Abrams в пакет помощи. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что пока в этом нет смысла, поскольку на данном этапе все упирается в проблемы с высокой стоимостью поддерживания этих танков в боеспособном состоянии и невозможностью обслуживать их на Украине.

Танк Abrams — это очень сложная техника. Он дорогой. На нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель Колин Кол замминистра обороны по политическим делам

19 января бывший вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл отметил, что Abrams является прожорливым танком. По его словам, эта машина расходует на 50 процентов больше топлива, чем любой из его европейских аналогов.

Украина готовится получить танки из Европы

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину поле того, как британский премьер-министр Риши Сунак пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную поддержку. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что, помимо танков, Лондон также поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.

До этого представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сейчас Берлин не намерен передавать Украине немецкие танки Leopard. В ответ на это премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что Польша уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — подчеркнул он.

Власти Франции также рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard.