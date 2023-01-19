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09:00, 19 января 2023Мир

Во Франции задумались о поставках танков Leclerc Украине

Politico: Франция рассматривает возможность поставок Киеву собственных танков Leclerc

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Франции рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc, чтобы тем самым убедить германские власти поставить Киеву танки Leopard. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Это сложный вопрос, его еще не урегулировали в Париже. Но мы думаем об этом», — рассказал французский источник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее настаивал на том, чтобы Франция предоставила Киеву танки Leclerc. Кроме того, убедить поставить танки собственного производства хотят Берлин. Как стало известно СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал, что одобрит поставки танков Leopard 2, если на такой же шаг пойдут в Вашингтоне.

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Виктория Кондратьева
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