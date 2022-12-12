Киев призвал Париж предоставить Украине французские танки Leclerc

Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Францию предоставить стране танки Leclerc

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить стране танки Leclerc. Об этом он заявил в эфире одного из французских телеканалов, пишет РИА Новости.

Глава кабмина добавил, что Киеву также нужны реактивные снаряды, которые украинские военные используют каждый день.

В Париже поставки оружия Киеву называют безумием и призывают их прекратить. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на фоне сообщений об истощении запасов Франции.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина так и не получила от Германии согласие на отправку на Украину боевых танков Leopard 2.