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13:45, 12 декабря 2022Бывший СССР

Киев призвал Париж предоставить Украине французские танки Leclerc

Премьер-министр Украины Шмыгаль призвал Францию предоставить стране танки Leclerc
Французский танк Leclerc. Архивное фото

Французский танк Leclerc. Архивное фото. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Францию предоставить стране танки Leclerc. Об этом он заявил в эфире одного из французских телеканалов, пишет РИА Новости.

Глава кабмина добавил, что Киеву также нужны реактивные снаряды, которые украинские военные используют каждый день.

В Париже поставки оружия Киеву называют безумием и призывают их прекратить. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо на фоне сообщений об истощении запасов Франции.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина так и не получила от Германии согласие на отправку на Украину боевых танков Leopard 2.

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Алевтина Запольская
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