Французский политик Филиппо назвал безумием поставки оружия Киеву и призвал прекратить их

Лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter назвал безумием поставки Киеву оружия и боеприпасов и призвал прекратить их после сообщений, что передача вооружений на нужды Украины ведет к истощению арсенала Франции.

Таким образом политик прокомментировал статью газеты L’Opinion под заголовком «Французская армия: военные запасы в целом исчезли», в которой говорится о том, что реформы бюджета в республике сократили Вооруженные силы государства в период с 2007 по 2016 годы. В результате этого возможности Парижа поставлять боевую технику украинской стороне оказались ограничены, говорилось в материале.

«"Военные запасы в целом исчезли". Но мы продолжаем отправлять (президенту Украины Владимиру) Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!» — заявил Филиппо.

Ранее лидер движения «Патриоты» заявил, что США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка Владимира Зеленского обернется «суицидом».

