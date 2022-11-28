Во Франции предсказали «суицид» для Европы из-за поддержки Зеленского

Французский политик Филиппо: поддержка Зеленского обернется «суицидом» для Европы

США разбогатеют на конфликте на Украине, однако для Европы поддержка президента Украины Владимира Зеленского обернется «суицидом». Такой сценарий предсказал в Twitter лидер французского движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведет к массовому переводу триллионов евро из стран ЕС в США», — отметил он.

По словам политика, США пролоббировали свои интересы среди европейских лидеров и сделали их «активными соучастниками этой бойни». Он призвал европейское сообщество проснуться.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главами МИД семи европейских стран. Стороны говорили о вооружении и продолжении финансовой поддержки Киева, однако одной из главных тем стал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).