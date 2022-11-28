Украина раскрыла содержание девятого пакета антироссийских санкций ЕС

Главы МИД семи европейских стран прибыли на Украину для обсуждения санкций против России

Министры иностранных дел семи европейских стран собрались на Украине для переговоров. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль уточняет, что в республику прибыли главы МИД трех стран Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), а также Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. По его словам, министры обсуждали вооружение и продолжение финансовой поддержки Киева, однако одной из главных тем обсуждения стал девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС).

«В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры», — написал украинский премьер, раскрыв содержание очередного пакета санкций против Москвы.

24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в Финляндию заявила, что Евросоюз разрабатывает девятый пакет антироссийских санкций. «Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу над незаконной и варварской войной [президента России Владимира] Путина», — заключила еврокомиссар.