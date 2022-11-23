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14:22, 23 ноября 2022Мир

Европарламент признал Россию страной-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Резолюция была принята в ходе голосования членов ЕП. Документ опубликован на официальном сайте органа.

«Объявив Россию государством-спонсором терроризма, депутаты Европарламента хотят подготовить почву для того, чтобы [российский президент Владимир] Путин и его правительство привлекались к ответственности за эти преступления перед международным трибуналом», — говорится в тексте документа.

Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

18 ноября пресс-секретарь ЕП Дельфин Колард сообщила о готовности текста резолюции по признанию России террористическим государством. «Депутаты ЕП в среду обсудят и проголосуют по резолюции, которая характеризует Россию как государство, поддерживающее терроризм в результате активизации масштабных атак на гражданские объекты на Украине», — заявила она.

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Виктория Кондратьева
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