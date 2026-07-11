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13:48, 11 июля 2026Силовые структуры

Полиция задержала выложившего видео с последствиями атаки дрона россиянина

Полиция задержала жителя Нижнекамска, выложившего видео с последствиями атаки дрона
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «МВД по РТ»

Полиция Татарстана вычислила и задержала жителя Нижнекамска, выложившего видео с последствиями атаки дрона в городе, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Нижнекамца нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра «Э»). 33-летний горожанин опубликовал видео в общедоступном чате в мессенджере. На нем были зафиксированы последствия атаки беспилотника 8 июля на промышленное предприятие — как уточнил сам мужчина, речь о «Нижнекамскнефтехиме».

Мужчина в тот момент был на территории этого предприятия. Утверждается, что видео он потом сам удалил после «поступления негативных комментариев».

В отношении него вынесено прокурорское предупреждение в виде предостережения о недопустимости нарушения законодательства, уточнили в МВД. Там также опубликовали видео с извинениями мужчины. «Сожалею об этом и искренне извиняюсь за данное видео. Также призываю всех людей не снимать такие видео вообще и не помогать вражеским структурам», — говорит в ролике нижнекамец.

В среду сообщалось, что несколько предприятий получили повреждения в результате атаки на Нижнекамск, который находится в тысяче километров от границы. Несколько человек получили ранения, у них легкие травмы.

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